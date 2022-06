Valsugana, il neo-coach De Nigris: "Lavorerò con la stessa dedizione di quando indossavo questa maglia"

Nuovo nel ruolo di head coach di Valsugana, ma vecchio per militanza rossoblù: tanti anni da atleta per Marco De Nigris, nelle ultime stagioni allenatore delle giovanili, preparatore fisico, responsabile tecnico di alcuni progetti e coordinatore delle giovanili. Funzioni che ricoprirà anche nella prossima stagione, per un coinvolgimento a 360°. Tecnico all'esordio in Serie B, categoria in cui ha militato come banda e libero, ovviamente in possesso del terzo grado come allenatore.

Queste le sue prime dichiarazioni da allenatore: “Sono innanzitutto grato al Presidente Bastianello ed al DS Ursic per la fiducia e l’opportunità di approdare in prima squadra in veste di allenatore, dopo tecnici del calibro di Scaggiante e Di Pietro, persone che ammiro e stimo anche dal punto di vista umano, con cui ho avuto il piacere di lavorare sia come atleta che come “collega”. Continuare il loro percorso mi stimola molto! Chiaramente il Valsugana Volley è una realtà ed un ambiente che conosco bene. Ho vissuto a lungo la squadra come giocatore da dentro il campo e successivamente come parte dello staff, ma ora poterla guidare dalla panchina mi dà la possibilità di mettere al servizio del gruppo ciò che ho imparato nel mio percorso. Come concetto generale preferisco sempre la strada più lunga, ma meritocratica, a quella più breve e fatta di scorciatoie perché ciò che ci si guadagna giorno dopo giorno ha un valore diverso, e questo vorrei che fosse lo spirito dei miei ragazzi. Questa maglia l’ho indossata per tanti anni e per me significa appunto guadagnarsi stima e rispetto di compagni ed ambiente lavorando con serietà e dedizione. Continuerò a farlo e sarò certo che ogni componente della squadra lo farà”.