Valsugana, la rinnovata Serie B sarà affidata a Marco De Nigris

Si è ritrovata ieri sera per l’evento conclusivo della stagione 2021-2022 la Serie B del Valsugana targata VENPA e CIB UNIGAS, i marchi storici che accompagnano la società, presso il ristorante “Radici e terre del gusto” dello chef Andrea Valentinetti. Una piacevole serata in cui il Presidente Bastianello ha fatto una disamina del campionato condito da una salvezza, che a un certo punto pareva utopistica, colta ai play-out.

Nel suo discorso ha fatto ammenda di alcuni errori di valutazione, si è assunto la responsabilità di alcune scelte drastiche che sono state fatte, ha ringraziato tutti i componenti della squadra e dello staff per il loro impegno e dedizione, ma soprattutto ha dato una vision sul futuro dove ha specificato a chiare lettere che la squadra verrà rinforzata in ogni reparto e che si è già al lavoro da alcune settimane col ds Federico Ursic per questo. Tra l’altro lo stesso ha ammesso che un’importante trattativa è in dirittura d’arrivo, raggiunto il pieno accordo, manca solo la firma sul contratto.

Tra le novità di rilievo annunciate dal Presidente anche la proposta fatta al professor Scaggiante di mettere le sue competenze ed esperienza al servizio di una nuova Serie D, espressione della miglior gioventù rossoblu, con dichiarati obbiettivi di classifica e formazione di talenti spendibili in prima squadra, mentre la rinnovata Serie B sarà affidata a Marco De Nigris, decano della società a dispetto della sua ancor giovane età, in collaborazione con Valeriano Parpaiola, allenatore e scoutman provetto che con la sua presenza in panchina ha sempre costituito il ponte ideale tra la fine di un ciclo e l’apertura di uno nuovo.