Serie A3: Vitali Kobzev è il primo straniero nella storia della TMB Monselice

Ci sarà anche il primo straniero nella storia della Tmb Monselice che vestirà questa maglia chiudendo di fatto la rosa del team padovano. Stiamo parlando di Vitali Kobzev, passaporto spagnolo, centrale, classe 1994. Lo scorso anno ha disputato la Lega di Serie A spagnola e Coppa Cev con il Cai Teruel Granada. Nuova esperienza lontana quindi dalla Spagna per lui che durante l’estate, da tre anni a questa parte insegna pallavolo a Bibione. Grandissimo è stato il lavoro del ds Roberto Cibin per un rapido tesseramento.

“Sono molto molto contento di giocare in Italia e misurarmi nel campionato più forte di tutti – le prime parole di Kobzev in un italiano perfetto. Ottima impressione di tutto l’ambiente dal palasport alla città di Monselice dove Alessandro Drago mi ha accompagnato a fare un giretto. Ho visto le foto della promozione e spero tanto che il palasport sia sempre pieno e caloroso con noi per tifare in tutte le partite che dovranno essere per noi tutte delle finali. La forza del gruppo dello scorso anno e noi nuovi saranno la benzina per ben figurare in un campionato nuovo per tutti”.

Molto contento coach Cicorella: ”Ho avuto modo di conoscerlo in questi mesi e posso dire che mi ha fatto una buona impressione. È un professionista con esperienza internazionale, un agonista vero , e con tanta voglia di giocare in Italia e di farsi conoscere per emergere. Sono certo che la sua mentalità ci farà crescere molto. Tecnicamente è un giocatore molto particolare perché non è il classico centro che fa della potenza il suo punto di forza, è innanzitutto molto intelligente e molto bravo in tutte le situazioni muro attacco difesa e servizio. È molto veloce è un gran bel braccio e poi ha esperienza di alto livello. Abbiamo il dovere di metterlo in condizioni di esprimersi per ambientarsi al meglio il prima possibile, sarà un piacere ed un onore accogliere qui nella nostra Monselice un pallavolista straniero”.