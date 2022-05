Un weekend con il meglio dello skate veneto

Sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 il nuovo skate park di Carmignano di Brenta ospiterà il campionato regionale di skate organizzato dall’Associazione Zucka Skateboarding. Si tratta dell’unico evento dedicato a questa pratica sportiva organizzato nella provincia di Padova.

Contest

Il contest, che torna nel territorio carmignanese dopo una pausa durata alcuni anni, attira da sempre numerosi appassionati al mondo dello skateboarding. La ricca scaletta dell’evento dedica ampio spazio a diverse categorie di sportivi: dalla categoria “baby” per bambini dai 5 ai 7 anni, fino alla “master” degli adulti over 35. La gara si concluderà con la premiazione domenica 8 maggio alle 18.30. Obiettivo dell’evento non è solo intrattenere e divertire gli appassionati allo skateboarding, ma si intende diffondere maggiormente la conoscenza di questa pratica a nuovi sportivi. Allenarsi sullo skate, infatti è estremamente positivo per la coordinazione e l’equilibrio. Sono notevoli anche i miglioramenti per la flessibilità e contro lo stress.

Socialità

«Un ringraziamento speciale all’Associazione Zucka Skateboarding che si è dedicata con impegno all’organizzazione di questo contest - evidenzia l’Assessore allo Sport Alberto Lucietto - Questi eventi, non sono solo un’occasione positiva di socialità, ma permettono di far avvicinare bambini e adulti ad attività sportive innovative e divertenti». L’Amministrazione Comunale crede fortemente nell’importanza di sostenere il mondo dello sport. Il Sindaco Eric Pasqualon, infatti, dichiara: «Grazie ai numerosi investimenti effettuati in ambito sportivo, il comune di Carmignano di Brenta continua a dimostrare il forte interesse nel promuovere lo sport e le attività ricreative per bambini e adulti. Finanziare la costruzione di impiantistica per lo sport e l’organizzazione di eventi è una missione importante per questa Amministrazione. Vogliamo sostenere la pratica sportiva anche come occasione di incontro e socialità».