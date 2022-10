Non va oltre lo zero a zero il Padova contro la Virtus Verona

Venti minuti arrembanti del Padova con la Virtus Verona non servono a sbloccare il risultato ma sono un segnale, la squadra non si è fermata a Crema. Il più pericoloso è Piovanello che sfiora il vantaggio in almeno tre occasioni ma o per poca incisività o per la bravura della difesa avversaria. Sono solo due le novità rispetto al brutto tonfo del turno scorso, Ilie e Jelenic.

Partenza

Il Padova insiste e spinge da subito ma rischia con un contropiede in cui si trova un po’ scoperto. Para Donnarumma. Poco dopo ci prova il trentottenne Hallfredson, ex biancoscudato, ma il suo invito in area si perde. La partita molto intenso in questo primo quarto di gara. Diversi anche i cartellini, tutti i gialli per i calciatori, rosso invece per Mister Caneo che perde le staffe e dopo essere stato ammonito insiste, protesta ancora tanto ch viene allontanato dal terreno di gioco. Un provvedimento parso eccessivo per il primo provvedimento ma inevitabile dopo la reazione del mister. Si sistema da solo nella parte sud della tribuna est, applaudito dal pubblico.

Primo tempo

La partita si fa sempre più intensa, ricca di contrasti e scontri di gioco. Proprio allo scadere del tempo regolamentare Russini la angola troppo di destro e il pallone esce di pochissimo. Così il primo tempo termina a reti inviolate. Sono poco più di tremila le persone giunte all’Euganeo per assistere alla partita. E si fanno sentire. Soprattutto quando disapprovano le decisioni del direttore di gara, Mattia Caldera di Como. La sua gestione dei cartellini non è affatto piaciuta ed è anche il motivo per il quale Mister Caneo ha protestato. Tanti i brutti falli a fermare le ripartenze dei biancoscudati. La ripresa inizia come è terminato il primo tempo.

La ripresa

Nessun cambio nelle file dei biancoscudati, nella Virtus Verona Halldredson e Manfrin lasciano spazio a Faedo e Mazzolo. Al sesto un invito dal fondo di Russini non viene raccolto da nessuno e attraversa tutta l’area piccola. Poi è Piore a rendersi pericoloso ma la palla finisce alta. La Virtus si difende ma non rinuncia a ripartire. Dopo una conclusione alta di Dezi i rossoblu si fanno davvero pericolosi tanto che il numero 10 Danti si ritrova davanti a Donnarumma e per fortuna dei biancoscudati mette incredibilmente a lato. La partita non ha pause ma è un po’ confusa. Il Padova sostituisce prima Ceravolo e Russini con Franchini e Gagliano e poi Piovanello, che nella ripresa ha perso brillantezza, con il baby Ghirardello. Certo è che non è il Padova sfavillante di prima della batosta di Crema, ma non molla e anzi continua a provarci. Al minuto 36 è il momento di Radrezza che entra al posto di Jelenic. La musica non cambia e il risultato continua a restare fermo sullo 0 a 0. Il match continua a essere spigoloso, a tratti nervoso e questo non aiuta i ragazzi di Caneo. Che passano i minuti ma non smettono di provarci. Rimane che però nonostante la pressione e le intenzioni dei padroni di casa, le due occasioni migliori della ripresa, e anche della partita, le ha la Virtus.