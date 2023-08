Zorzetto vince il Campionato Internazionale, soddisfazione dagli atleti Junior del Montecchia

Un’estate decisamente ricca di soddisfazioni quella del Golf della Montecchia che ha potuto festeggiare la vittoria di Tommaso Zorzetto al Campionato Internazionale d’Italia Maschile con 274 colpi (68 70 68 68, -14). La gara si è tenuta presso il Royal Park I Roveri (par 72) a Fiano Torinese e sul podio tutti atleti azzurri.

Tommaso è un atleta della Junior Team del Golf della Montecchia e, grazie a una borsa di studio, sta studiando negli Stati Uniti, in Arizona, ma ogni volta che può torna ad allenarsi nei percorsi nei Colli Euganei del Gruppo PlayGolf54 con i suoi maestri storici. «Abbiamo sempre creduto in Tommaso, un atleta talentuoso, determinato e costante. Seguito dai maestri della Montecchia Golf Academy sin dal suo esordio – racconta Maria Paola Casati coordinatrice del team di maestri – sta vivendo un meritato riconoscimento anche con la vittoria, a giugno, della Targa d’Oro Villa d’Este ma con tante altre conquiste lungo il percorso. Siamo davvero orgogliosi di lui e dei suoi traguardi, gli auguriamo nuovi grandi obiettivi e siamo contenti che abbia festeggiato così il suo 23° compleanno».

Tra i successi di Zorzetto anche, nel 2022 il Gran Premio Città di Padova, il Campionato Regionale Veneto individuale nel 2020 e l’anno prima il Leone San Marco e il Trofeo della Montecchia. La Junior Team del Golf della Montecchia conta oltre 150 atleti dai 6 ai 25 anni, 50 sono gli agonisti che partecipano a gare internazionali e che hanno raggiunto ottimi risultati. Recentemente anche i portacolori Under 14 hanno ottenuto un eccezionale secondo posto nel Campionato Nazionale a squadre svoltosi al Golf Club del Cervino. Con un totale di 284 colpi hanno conquistato la seconda posizione Alberto Pittarello, Sebastiano Cristofori ed Emanuela Ferruzzi Balbi e a quest’ultima, per la performance sportiva è andato anche un meritato terzo posto per la classifica individuale (71, 67) Tot 138 [0].