Stop alla plastica nelle mense delle scuole di conselve

La mensa della scuola primaria Da Vinci di Conselve passata da tre a due turni. Finalmente è stato possibile ridurre i turni grazie al trasferimento di una classe, avvenuto durante le vacanze natalizie, nell'ex aula informatica che è stata liberata dai vecchi computer. In questo modo si è liberata l'aula al pian terreno che prima del Covid, e della partenza delle tre sezioni delle classi prime, avvenuta nel 2022, veniva utilizzata come mensa. In questo modo i bambini potranno restare più tempo seduti a tavola e consumare il pasto con maggiore tranquillità. Altra novità introdotta, dopo un periodo di sperimentazione, è l'eliminazione delle bottigliette di plastica che venivano servite ad ogni bambino in base alle procedure Covid. Da metà dicembre i bambini bevono acqua di rubinetto, controllata costantemente da Acque Venete e testata in uscita dai tecnici della Camst, la ditta che gestisce i pasti della mensa della Da Vinci. Nei prossimi giorni verrà installato un depuratore per l'acqua per dare maggiore garanzia anche a quei genitori che hanno manifestato dissenso all'operazione. Anche il pane non sarà più servito con l'involucro di plastica, sempre per una questione legata al minor consumo di plastica. Inoltre sta per partire anche il servizio di prenotazione pasti che potrà essere fatto con un'app gestita dalla Camst. "Una scelta ecologica- spiega l'assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Conselve Stefania Mastellaro - ma anche educativa. Dobbiamo cercare di rendere consapevoli i bambini che la plastica è uno degli elementi più inquinanti in assoluto". Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra i genitori rappresentanti del Comitato mensa della Da Vinci, l'amministrazione comunale e i responsabili della Camst. "Abbiamo raccolto le opinioni e i suggerimenti dei genitori - continua l'assessore Mastellaro - per rendere il servizio mensa sempre migliore. Il confronto resterà sempre aperto attraverso un canale di comunicazione continuo e costante con la Camst e con noi amministratori". Da sottolineare che il Comune di Conselve è uno dei pochi che non ha applicato alcun aumento alla tariffa dei pasti, ferma al 2020 a euro 4,10 nonostante l'importante aumento del costo delle materie prime che ha fatto balzare i costi a pasto da € 4,76 ai 5,52 di oggi. Nel 2019 i soldi a carico del Comune erano € 21.118 nel 2023 sono balzati a € 48.560, equivale a dire che sono più che raddoppiati. "Non abbiamo voluto gravare sulle famiglie - conclude l'assessore Mastellaro - mantenendo la stessa tariffa, anche se sarà difficile mantenerla per i prossimi anni. A giugno scade l'appalto con la Camst e si sta predisponendo la gara per l'aggiudicazione del servizio a partire dal prossimo anno scolastico". I responsabili della Camst hanno sottolineato che i Nas hanno visitato tutti i loro centri cottura non riscontrando alcuna irregolarità; hanno inoltre invitato i rappresentanti del comitato mensa a far visita al centro di cottura di riferimento per la cottura dei pasti dei loro figli. Hanno inoltre fornito tutti i riferimenti per segnalare criticità o per dare suggerimenti.