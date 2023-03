Torreglia, una nuova mensa scolastica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’Amministrazione Comunale di Torreglia è felice di comunicare di aver vinto un bando PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiudicandosi un finanziamento pari a 420.000 euro per realizzare una nuova mensa scolastica. “L’aggiudicazione di questo bando è davvero una buona notizia consentendo di dare una risposta definitiva e adeguata alle esigenze di refezione legate al successo che la didattica a tempo pieno presso la scuola Don Bosco sta registrando. Attualmente il servizio mensa, come richiesto dalla Scuola, è effettuato presso la Struttura didattica Polivalente di via Vittorio Veneto, un edificio che non è stato inizialmente pensato per questo scopo e che quindi è stato riadattato per quanto possibile. Il nuovo edificio mensa consentirà di erogare un servizio efficace ed efficiente, con maggiore confort per i ragazzi, gli insegnanti e gli operatori, in uno spazio progettato per questo scopo e con costi energetici notevolmente inferiori rispetto a quelli attuali” spiega il Sindaco Marco Rigato. “La strategia dell’Amministrazione è sempre stata quella di ricercare attivamente risorse attraverso bandi per riuscire a ammodernare le strutture esistenti: un’azione costante che sta producendo frutti, come anche questo bando PNRR conferma”. La scheda di partecipazione presentata prevede la realizzazione di un immobile di circa 235 metri quadri, collocato all’interno del plesso scolastico, con una capienza di 120 posti a sedere; verranno valorizzati anche gli spazi esterni e vi sarà una grande vetrata che darà luminosità alla sala con luce naturale. Oltre al locale ove i ragazzi consumeranno il pasto, sono previsti un atrio di ingresso per gli alunni, locali per l’ingresso dei carrelli con i pasti, una sala attrezzata per lo sporzionamento o cucina, spogliatoio e servizi per il personale, servizi igienici per gli alunni. L’edificio in via di realizzazione sarà ad elevatissima efficienza energetica e per il suo funzionamento sarà richiesta una quantità di energia minima, in linea con gli interventi di efficientamento energetico già avviati dal Comune per altri immobili ed impianti comunali. Saranno previsti pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo, pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento dei locali, illuminazione con tecnologia a led, sistema di recupero delle acque piovane. “Il bando prevede un cronoprogramma per la realizzazione della nuova mensa molto stringente, con l’individuazione della ditta appaltatrice a fine agosto, l’avvio lavori a novembre, l’ultimazione dell’opera a fine 2025 per arrivare al collaudo a giugno 2026. Attualmente gli uffici stanno lavorando al progetto di fattibilità: nel corso dei lavori ci adopereremo inoltre per ridurre al minimo indispensabile il disturbo che il cantiere potrà arrecare alle attività didattiche, pur essendo prevedibile qualche disagio. Vi è la possibilità di avviare un laboratorio con i ragazzi per un percorso di partecipazione a questo miglioramento del plesso scolastico” spiega il ViceSindaco e Assessore all’Istruzione Resy Bettin. “Da sempre le scelte che abbiamo fatto in merito agli ambienti scolastici, compatibilmente con le nostre possibilità, hanno avuto come principio guida il benessere dei ragazzi”.