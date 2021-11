Padova premiata in Senato (dalla Casellati) come capitale del volontariato

Domani 13 novembre ci sarà una cerimonia per il Premio al Volontariato del Senato, durante la quale Padova riceverà una speciale menzione come Capitale Europea 2020. L’assessora Cristina Piva e il presidente del Csv Emanuele Alecci a Roma per ritirare il premio, che riceveranno domani in Senato, dalle mani presidente (padovana) Maria Elisabetta Alberti Casellati, una menzione speciale per la città di Padova nell’ambito del Premio Volontariato- Costruttori del bene comune- della Presidenza del Senato. Il riconoscimento è stato assegnato in quanto la città è stata nominata Capitale Europea del Volontariato per l’anno 2020. La cerimonia di premiazione potrà essere seguita in diretta televisiva a partire dalle ore 11,45 su RAI 2