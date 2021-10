"Ciao Gino", una serata tutto dedicata al medico di Emergency recentemente scomparso

Durante l’incontro sarà possibile ascoltare testimonianze dei volontari che hanno conosciuto Strada o che hanno lavorato con lui in alcune delle sedi in cui Emergency opera nel mondo

Una serata dedicata al compianto medico di Emergency, Gino Strada. Domani sabato 9 ottobre presso il chiosco del Campo dei Girasoli di via Bainsizza a Padova, alle 18.30, si terrà un incontro in suo ricordo, intitolato “Ciao Gino”, organizzato dal gruppo di volontari Emergency della città. Durante l’incontro sarà possibile ascoltare testimonianze dei volontari che lo hanno conosciuto o che hanno lavorato con lui in alcune delle sedi in cui Emergency opera nel mondo, ma potrà essere anche l’occasione per tutti i presenti di raccontare cosa ha rappresentato il chirurgo fondatore della ONG per tutta la società.

L'incontro

Sarà aperto a tutta la cittadinanza. L’evento si inserisce nell’ambito del weekend di Tesseramento 2022 che si svolgerà a Padova come in tantissime altre piazze italiane con l’obiettivo di sostenere i progetti di Emergency. I volontari saranno anche presenti con un banchetto sabato 9 e domenica 10 ottobre in via Roma (Canton del Gallo) dalle 10.00 alle 18.30.

Tesseramento

Per sottoscrivere la tessera di Emergency basta una donazione di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. E’ possibile anche regalare la tessera a un amico con una donazione di 30 euro anche acquistandola dal sito https://tessera.emergency.it. La tessera dà diritto a ricevere la rivista trimestrale di Emergency e i fondi raccolti andranno a sostegno di tutti i progetti di Emergency.