Chiuso il bivio che da Bologna porta sulla A13 per Padova

Dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani. In alternativa agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso la città del Santo si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro

Bologna-Taranto, per consentire attività di manutenzione della segnaletica, sarà chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi da Ancona è diretto verso Padova, dalle 22:00 di questa sera giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 settembre. In alternativa, agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Padova si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.