Selvazzano, da lunedì 27 al via i cantieri per il restauro delle scuole Cesarotti e Giuliani

Si parte con i lavori di ristrutturazione nelle scuole. L'amministrazione comunale è risultata ammessa a contributo del Miur, per cui ha promosso la realizzazione di alcuni interventi finalizzati all'adeguamento di spazi ed aule scolastiche, da effettuarsi presso la scuola media "M. Cesarotti" e la scuola primaria "P. R. Giuliani".

Sindaca Rossi

«Le scuole sono da sempre una nostra priorità – sottolinea la sindaca di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – e stiamo intervenendo per far fronte sia alle emergenze che purtroppo in edifici datati come i nostri sono all’ordine del giorno, sia per eseguire lavori strutturali a seconda delle necessità. Abbiamo focalizzato l’attenzione sulla accessibilità e fruibilità dei locali che, soprattutto in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, permetteranno ai ragazzi di frequentare le lezioni in presenza il più possibile».

I lavori

I lavori avranno inizio a partire da lunedì 27 dicembre, e per la maggior parte, salvo imprevisti, verranno svolti durante la prossima chiusura scolastica per ferie natalizie al fine di arrecare il minor disguido dovuto ad interferenza di attivitàIn particolare presso la scuola media "M. Cesarotti" verranno effettuati:

- adeguamento della forometria dell'aula informatica nel rispetto dei requisiti di aero-illuminazione, e sostituzione serramenti;

- abbattimento barriere architettoniche aula musica, la cui quota calpestio sarà portata alla medesima quota del resto dei locali piano terra, mediante realizzazione di pavimento flottante;

- sostituzione serramenti presso auletta di sostegno al piano primo, in modo da rispettare i requisiti di aero-illuminazione;

- riqualificazione dei punti luce di alcune aule, con sostituzione di corpi illuminanti a led.

In particolare presso la scuola primaria "P. R. Giuliani" verranno recuperati e ripristinati i locali servizi igienici dedicati ai diversamente abili.

Assessora Lazzaro

«Lunedì 27 dicembre – aggiunge l’assessore al Patrimonio, Mara Lazzaro – inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione nella scuola media Cesarotti e nell'elementare Giuliani. Saranno eseguiti lavori di adeguamento della forometria, sostituzione di serramenti, riqualificazione delle luci e abbattimento di barriere architettoniche nonché il recupero e ripristino dei servizi igienici dedicati ai diversamente abili. L'esecuzione dei lavori è stata organizzata in questo periodo di pausa Natalizia per evitare di interferire con le attività scolastiche. A gennaio, al rientro a scuola, gli studenti troveranno un ambiente rinnovato e sicuramente migliore».

Assessora Sinigaglia

«Esprimo soddisfazione per la realizzazione di questi interventi importanti che riqualificano gli spazi dedicati allo studio e migliorano per tutti la qualità del tempo trascorso a scuola. Si sfrutta la sospensione delle lezioni nel periodo natalizio per svolgere i lavori, così che ragazzi, docenti personale scolastico non debbano subire alcun disagio e possano anzi rientrare dalle vacanze natalizie trovando ambienti rinnovati e accoglienti» conclude l’Assessore all’Istruzione Maria Elena Sinigaglia.