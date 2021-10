Ad aprile 2023 la quasi millenaria Torre degli Anziani sarà aperta per la prima volta ai visitatori

In considerazione di quanto emerso dalle verifiche avvenute dopo diversi sopralluoghi, si è deciso di procedere secondo i criteri di conservazione e restauro delle strutture più antiche quali le volte strutturali, alcune travi lignee che fungono da tiranti, le catene storiche, il castello della campana e la campana stessa.

I lavori

In primo luogo verrà realizzata nella parte che annuncia l’ingresso alla Torre di Palazzo Moroni, una sala d’ingresso con spazio museale e multimediale creando un percorso che porterà il visitatore a percorrere la prima scala che lo condurrà all’interno della Torre. All’ingresso della stessa, un solaio in vetro ed acciaio realizzato alla stessa quota della porta, diverrà il primo spazio per osservare in altezza l’edificio al suo interno e punto di partenza per la nuova scala che si svilupperà lungo le pareti mantenendo in questo modo la verticalità dell’ambiente. Il progetto definitivo realizzato dall’architetto Gianni Tommasi prevede un investimento di 1,5 milioni di euro e i lavori che partiranno nei prossimi mesi saranno completati nella primavera del 2023. Dalla Torre una vista mozzafiato della città e dei Colli (vedi foto in basso)