Borgomagno, Ragona: «Non escludiamo di poter tornare a corsia unica»

L'assessore alla mobilità deve risolvere la questione dei ritardi del tram, causati dalla corsia promiscua aperta sul cavalcavia per permettere il doppio senso. I tecnici proveranno a risintonizzare i semafori, altrimenti l'ipotesi resta una sola

Legambiente aveva chiesto insieme ad altre realtà dell'Arcella il ripristino del senso unico sul cavalcavia. L'amministrazione lo aveva riaperto a doppio senso in occasione dell'apertura della scuola, anche dopo le proteste di alcuni commercianti. Questo però ha costretto ad un cambiamento della viabilità, che per un tratto è in condivisione tra traffico privato e tram, causando ritardi al trasporto pubblico