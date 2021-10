Suonano le sirene per l'addio a Massimo Boscolo: «Porteremo sempre con noi il tuo sorriso»

Commovente cerimonia di commiato nella basilica di Santa Giustina per l'agente della polizia locale deceduto dopo un incidente in moto mentre scortava una squadra di Handbike. Subito dopo la salma è stata trasferita a Chioggia, dove nel pomeriggio sono in programma i funerali