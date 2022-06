Il sindaco di Firenze, Nardella, a Padova per sostenere Giordani: «Faremo insieme il Festival Giottesco»

Simpatico siparietto tra il sindaco di Firenze e l'assessore Colasio nel salone del Palazzo Ragione: «Noi fiorentini eravamo convinti fosse salone dei Cinquecento la sala civica più grande d'Italia, oggi scopro non esserlo. Dobbiamo fare correggere anche wikipedia»

«Con Padova e Assisi, Firenze sta costruendo il Festival Giottesco. Sarà una festa per tutto il Paese», annuncia il Sindaco di Firenze. Lo fa nel giorno della visita al sindaco Sergio Giordani, che sostiene apertamente in vista delle elezioni del 12 giugno: «Il lavoro che ha fatto è straordinario e deve andare avanti. Abbiamo già collaborato con il progetto della tramvia che da noi è un successo. Ha ottenuto i fondi per concretizzare questo progetto». Lo incontriamo nel salone di Palazzo della Ragione, dove scopre con somma sorpresa che è la sala civica più grande che ci sia: «Ho sempre pensato - commenta il sindaco di Firenze - fosse il salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze, invece scopro con meraviglia che è questa».