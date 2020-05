EstEnergy, apertura degli sportelli: l'accesso sarà solo su appuntamento

Dopo oltre due mesi in cui l’azienda ha garantito continuità di servizio attraverso i canali a distanza - call center e web - per affrontare la fase 2 dell’emergenza coronavirus, EstEnergy sceglie di riaprire contingentando gli accessi. Negli sportelli di Trieste (via dei Rettori,1) e Padova (Sottopassaggio Saggin, 3) i clienti accederanno soltanto previo appuntamento; per tutti gli altri sportelli, grazie ai minori flussi attesi, sono previste sia fasce su appuntamento che fasce ad accesso libero. L’elenco completo degli sportelli EstEnergy, con giorni e orari di apertura, è disponibile sul sito aziendale, all’interno della sezione “Sportelli territoriali”.

Salute dei clienti

L’obiettivo di queste modalità organizzative è quello di mettere al centro la salute di clienti e dipendenti, razionalizzando lo spostamento delle persone, minimizzando i rischi di assembramento, e garantendo nel modo migliore possibile il rispetto di tutte le misure precauzionali, in primis quella del distanziamento sociale. Da venerdì, pertanto, i clienti che avessero l’esigenza di ricevere assistenza presso gli sportelli EstEnergy potranno contattare il Numero Verde 800 046 200 per concordare giorno e orario dell’appuntamento. Potranno così accedere ai locali, dove sarà garantito il rispetto delle misure precauzionali e di sicurezza necessarie a tutelare la salute di tutti.

Accesso e distanziamento

Al fine di evitare assembramenti all’esterno dei locali, EstEnergy invita i clienti a recarsi agli sportelli con al massimo 5 minuti d’anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento. In loco, saranno opportunamente evidenziati i percorsi da seguire sia in ingresso sia uscita, con personale dedicato all’accoglienza dei clienti e alla verifica del rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Le postazioni in sala d’attesa e quelle adibite al contatto con i clienti saranno opportunamente collocate, in modo da mantenere sempre idonea distanza tra le persone.

Dispositivi e sanificiazione

Sarà obbligatorio indossare la mascherina. Saranno messi a disposizione gel igienizzante (all’ingresso dei locali e in ogni postazione) e guanti monouso, obbligatori per i clienti solamente in caso di scambio documentale o utilizzo di supporti quali tablet e pos. Inoltre, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, l’azienda informerà chiunque acceda agli sportelli circa le misure precauzionali da rispettare. EstEnergy assicura inoltre la frequente areazione dei locali e la sanificazione più volte al al giorno di ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni.

Canali a distanza

In ogni caso, EstEnergy raccomanda ai propri clienti di preferire i canali di contatto telefonici e online. Per richiedere informazioni e svolgere la maggior parte delle pratiche - ivi incluse quelle contrattuali - il Servizio Clienti 800.046.200 risponde dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 13. Sono inoltre disponibili sul sito www.estenergy.it: la chat, lo sportello web MyEstEnergy, l’InfoPoint e i servizi di richiesta online. Per comunicare l’autolettura, infine, è possibile utilizzare - 24 h su 24 e 7 giorni su 7 - tre canali a distanza: l’area riservata MyEstEnergy (menu Consumi e Autolettura gas), il numero 800.046.200 (opzione 2 dell’albero fonico), il servizio SMS 349 8440000.