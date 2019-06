Sant'Antonio, tutte le modifiche alla viabilità previste per le processioni del 12 e 13 giugno

In occasione della rievocazione storica del 12 e delle celebrazioni del 13 giugno, sono previste alcune modifiche alla viabilità che interessano sia il trasporto privato che quello pubblico.

Rievocazione del transito di Sant'Antonio

Queste le modifiche alla viabilità previste per mercoledì 12 giugno nel quartiere Arcella per la celebrazione del transito di Sant'Antonio:

La chiusura temporanea al traffico veicolare - per il tempo strettamente necessario al transito corteo storico - mercoledì 12 giugno dalle ore 19.30 alle ore 22 nei seguenti tratti stradali: a) piazzale Azzurri d’Italia b) via Tiziano Aspetti, tratto compreso tra via piazzale Azzurri d’Italia e viale Dell’Arcella; c) viale Dell’Arcella; d) via Niccolò Pizzolo, tratto compreso tra via A. Bonazza e viale Dell’Arcella; e) via Giusto De Menabuoi, tratto compreso tra via J. Da Montagnana e via L. Bressan, con obbligo di svolta a sinistra in via J. Da Montagnana; f) via Beata Elena Enselmini, tratto compreso tra via A. Vivaldi e viale Dell’Arcella, con obbligo di svolta a destra in via A. Vivaldi; g) via Giuseppe Furlanetto;

La chiusura temporanea al traffico veicolare, limitatamente all’incrocio con viale Dell’Arcella, delle vie: L. Bressan, B. E. Enselmini, N. Pizzolo, F. Hayez, per il medesimo periodo;

L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli mercoledì 12 giugno dalle ore 16 alle ore 22 in ambo i lati dei seguenti tratti stradali: a) piazzale Azzurri d’Italia; b) via Tiziano Aspetti, tratto compreso tra piazzale Azzurri d’Italia e viale Dell’Arcella; c) viale Dell’Arcella;

La sospensione temporanea del servizio tranviario nel tratto compreso tra il capolinea nord e piazzale Stazione mercoledì 12 giugno dalle ore 20.30 alle ore 21.30, per il tempo strettamente necessario al transito del corteo in via T. Aspetti.

Processione del Santo

Queste, invece, le modifiche alla viabilità previste per giovedì 13 giugno in pieno centro storico per la processione del Santo e delle reliquie: