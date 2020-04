L'autolettura dell'acqua? Da oggi è più semplice e via Whatsapp per i clienti di AcegasAps

Per chi non vuole rinunciare a riceve le bollette del servizio idrico calibrate sui consumi reali, da oggi AcegasApsAmga mette a disposizione un numero di telefono al quale inviare l'autolettura con un semplice messaggio Whatsapp.

Come funziona

Per farlo basta uno smartphone con la popolare applicazione installata. Con pochi passaggi si potrà comunicare al numero 389.2351828 l’autolettura del proprio contatore. Un'opzione che permette un conteggio dei consumi reali ma che agevola anche chi abbia il contatore in punti difficili da raggiungere per i tecnici. Questi ultimi, che abitualmente eseguono di persona le letture, in questo periodo hanno sospeso il servizio a causa dell'emergenza sanitaria.

Ecco come comunicare la lettura del contatore tramite Whatsapp:

Memorizzare nella rubrica telefonica il numero 389.2351828

Quando si vuole comunicare la lettura, inviare al numero un messaggio con scritto “Autolettura”

Il sistema automatico risponderà con un messaggio in cui richiede di comunicare prima il codice cliente (indicato in bolletta) e poi la lettura del contatore stesso.

Per evitare errori, il cliente è successivamente invitato a scattare e inviare una foto del display del contatore.

La società comunica che nel caso arrivassero messaggi inerenti il servizio idrico da un numero diverso è bene non rispondere per evitare eventuali raggiri.

Come aderire

Per promuovere il nuovo servizio nei prossimi giorni partirà una campagna di comunicazione. I clienti che al momento della sottoscrizione del contatto hanno rilasciato il proprio numero di cellulare riceveranno, sempre dal numero 389.2351828, un messaggio di invito alla comunicazione della lettura a cui potranno rispondere con i passaggi indicati. Chi desiderasse ricevere le informazioni via cellulare e non avesse lasciato il suo numero, potrà attivare il servizio comunicandolo al Servizio clienti (800.237313, acegasapsamga@autolettura.eu). Restano comunque sempre attive tutte le altre modalità di comunicazione delle autoletture.