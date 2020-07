Accoltellato e aggredito di notte in centro: nei guai un giovane di 26 anni

È stato trovato il ragazzo che la notte tra il 27 e il 28 giugno aveva accoltellato e picchiato un 26enne in pieno centro.

I fatti

La vittima, un 26enne di origine albanese, era stato aggredito e picchiato in via Arco Vallaresso da un connazionale di 20 anni che poi lo aveva ferito con un taglierino. Al pronto soccorso erano state accertate ferite lacero contuse, contusioni multiple e una costola rotta. La polizia giudiziaria ha indagato, interrogando anche diversi testimoni, per rintracciare l’aggressore. Si è così scoperto che il 20enne non era nuovo a condotte violente: lo scorso 16 ottobre, infatti, aveva aggredito una donna che ha riportato un trauma distorsivo alla spalla.