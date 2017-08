Aggiornamenti in campo agronomico e commerciale per gli agricoltori padovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Almeno 2.500 gli imprenditori agricoli della provincia di Padova che hanno partecipato all’evento del Consorzio Agrario del Nordest “Coltiviamo reddito - In campo con il Consorzio Agrario” organizzata nei giorni scorsi a Mira all’azienda agricola Sant’Ilario, per un aggiornamento sulle nuove tecniche agronomiche e sulle modalità di gestione commerciale dell’azienda agricola.

Il settore agricolo ha grandi potenzialità di crescita ma serve da parte del comparto un nuovo approccio per garantire reddito e lavoro a centinaia di migliaia di persone e famiglie.

“In un’annata agraria difficile per la siccità e le bizze del clima – dice Federico Dianin, Presidente del Consorzio Agrario del Nordest, gli imprenditori agricoli cercano nuove strategie per sostenere e far crescere il settore. É nostro compito supportare l’agricoltore a livello tecnico in modo che possa introdurre le novità già testate dai nostri esperti con maggiore velocità e di conseguenza incrementare la redditività.

É attraverso eventi in campo come quello appena organizzato in provincia di Venezia, incontri tecnici sui vari territori anche della provincia di Padova, che gli imprenditori agricoli possono verificare i risultati sia delle nostre sperimentazioni tecniche, sia delle nostre soluzioni per la parte gestionale-commerciale al fine di valutare come applicare questo capitale di innovazione nelle loro aziende".

Tra le sette province (Padova, Verona, Vicenza, Venezia, Rovigo, Brescia e Mantova) che costituiscono il Consorzio Agrario del Nordest, la provincia di Padova è la seconda più rilevante, dopo Verona, con un fatturato di 85 milioni di euro circa e 8.000 tra soci e clienti, 29 agenzie dislocate sul territorio.

Il Consorzio Agrario del Nordest, cooperativa fondata nel 1895 con finalità mutualistiche, a capitale interamente privato, registra nel 2016 un fatturato pari a circa 450 mln di euro; ha circa 45mila tra soci e clienti e una fitta rete di strutture commerciali, logistiche e produttive dislocate sul territorio. Nei primi sei mesi del 2017, il fatturato è in aumento del 5%.

“Condividiamo con i nostri soci e clienti – sottolinea Pierluigi Guarise, direttore generale del Consorzio Agrario del Nordest – le strategie vincenti per garantire la redditività delle aziende agricole, soprattutto in quei settori come la cerealicoltura e la zootecnia che sono stati segnati negli ultimi anni da importanti problematiche produttive e gestionali.

Il progetto Coltiviamo Reddito continua quindi con nuovi appuntamenti formativi; ad esempio stiamo organizzando una serie di riunioni tecniche per gli allevatori per la presentazione delle nuove linee di mangimi per vacche da latte e per bovini da carne con uno specifico approfondimento sul miglioramento dello stato di salute dell’animale; il 13 ottobre saremo a Cittadella per un focus tecnico dedicato alla vacche da latte. Ulteriori dettagli all’indirizzo www.agrinordest.it/sietevoi".

I risultati ottenuti dal Consorzio Agrario e presentati all’iniziativa di Mira riguardano una serie di sperimentazioni che permettono l’incremento delle rese produttive e il miglioramento di altri indici di produttività: nella coltivazione del frumento con la concimazione alla semina è stato incrementato l’accestimento del 13% per il grano tenero e del 25% per il grano duro; maggiori guadagni attraverso i contratti di gestione e di protezione che possono difendere l’azienda dalla variabilità dei prezzi; l’utilizzo di fertilizzanti ad alta efficienza con risultati migliori del 20% rispetto a quelli tradizioni, a parità di costo per ettaro; prodotti, anche per l’agricoltura biologica, che permettono di ridurre le unità di azoto; soluzioni naturali per combattere le aflatossine del mais con risultati di successo vicini al 100%; nuove linee di prodotto per il miglioramento dell’alimentazione nella zootecnia e la riduzione di antibiotici in stalla.