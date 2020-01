Area Zip: la Guardia di Finanza sequestra 9,5 Tonnellate di carne vietata

Alla conferenza stampa, oltre ai vertici della Guardia di Finanza è presente anche il capo della Procura di Padova, Antonino Cappelleri. Questo a confermare l'importanza del sequestro avvenuto alla Gem s.r.l. proprietaria dei due capannoni in via Cile, che sono gestiti dalla Tend Long s.n.c.. Denunciati i due proprietari lui del '74 e lei del '71 e i tre bengalesi che stavano scaricando la merce. Lavoratori senza contratto, in "nero". Le operazioni di monitoraggio di questa azienda è cominciata il 9 gennaio e conlusa nella serata del 21 gennaio con il sequestro. La carne suina di origine cinese è stata importata nell'Unione Europea violando norme doganali e sanitarie.

Ad aprire la conferenza stampa il Colonnello Fabio Dametto, comandante della guardia di finanza di Padova.

«Una operazione portata celermente a termine con l'ausilio dell'unità sanitaria che ha certificato immediatamente la pericolosità della mece seuqestrata. Così è stata immediatamente posta sotto sequestro anche l'attività commerciale, per gravi e reiterate irregolarità», ha sottolineato il capo della Procura di Padova, Antonino Cappelleri.