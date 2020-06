Esce dal processo torna a spacciare: dopo due arresti in 24 ore finisce in cella

Non ha solo una lunghissima storia nelle piazze di spaccio padovane, costellata di denunce e arresti. Innocent Sunday, 46enne nigeriano senza fissa dimora, anche poche ore dopo essere stato arrestato e condannato dal giudice è tornato a spacciare. Il copione si è ripetuto con un nuovo arresto e stavolta è finito al Due Palazzi.

Duplice arresto

L'uomo martedì 16 giugno era stato sorpreso dalla polizia locale mentre spacciava nella zona della stazione, il suo punto di riferimento abituale dove è diventato uno dei volti più noti. Gli agenti lo avevano ammanettato e il giorno successivo il nigeriano era comparso davanti al giudice per affrontare il rito direttissimo. Rito conclusosi con una condanna e con l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in città. Nemmeno il tempo di ascoltare la sentenza e venire rilasciato, Sunday anziché abbandonare Padova è tornato a dedicarsi alla sua redditizia attività illecita. La stessa sera di mercoledì 17 giugno in via Callegari all'Arcella l'africano è stato avvicinato da due poliziotti in borghese ai quali ha offerto della cocaina, finendo nuovamente in manette nel giro di 24 ore. Il copione si è ripetuto ma la polizia locale nei giorni successivi ha appurato e documentato come la presenza del 46enne nella zona della stazione continuasse a ripetersi quotidianamente, sempre connessa allo spaccio di droga.

La carcerazione

A fronte della palese inottemperanza del divieto di dimora gli agenti hanno quindi informato il giudice chiedendo un aggravio della misura cautelare. La richiesta è stata accolta e nei confronti di Sunday è stato emesso un ordine di carcerazione. Appena avuta la conferma, la polizia municipale mercoledì scorso ha raggiunto la stazione e individuato il nigeriano in via Norma Cossetto, bloccandolo mentre tentava di scappare e trasferendolo in carcere.