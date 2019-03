Cronaca Piazze / Piazza Eremitani, 8

Quarto arresto in cinque mesi, ma il pusher continua a spacciare. E non cambia zona

É finito in manette per l'ennesima volta uno dei volti noti del piccolo spaccio cittadino. In Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari, non abbandona il suo giro