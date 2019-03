Strage di patenti nel weekend: nella Bassa pugno duro sul consumo di droga e alcol

Controlli massivi lungo le strade di tutta la Bassa Padovana nell'ultimo fine settimana con tutte le stazioni locali impegnate nei pattugliamenti, in particolare con l'allestimento di posti di blocco lungo le principali arterie stradali.

Consumatori di stupefacenti

Sei le persone finite iscritti nei registri del prefetto perché trovate in possesso di modiche quantità di droga. I carabinieri di Montagnana hanno individuato un 52enne italiano e un 49enne marocchino entrambi con mezzo grammo di cocaina. I colleghi del Norm hanno invece segnalato due marocchini di 25 e 27 anni con cocaina e hashish, un 27enne padovano con della marijuana e una padovana di 31 anni con mezzo grammo di cocaina. Agli ultimi tre è stata anche ritirata la patente.

Guida in stato di ebbrezza

Stessa sorte con in aggiunta una denuncia per guida in stato di ebbrezza per cinque persone fermate alticce dai militari dell'aliquota Radiomobile e di Boara Pisani. Due 31enni, un uomo e una donna, e una 46enne tutti padovani guidavano rispettivamente con tassi alcolemici di 1,59 g/l, 1,05 g/l e 1,56 g/l. Maglia nera per un altro padovano, 44enne, sorpreso con 1,61 g/l. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza un rodigino di 49 anni deve anche fare i conti con una multa per aver guidato con la patente sospesa un veicolo senza assicurazione, che è stato sequestrato. A Montagnana è stato denunciato un 43enne trapanese che viaggiava in auto con un coltello da 20 centimetri, mentre i militari della stazione di Carmignano di Sant'Urbano hanno denunciato un ventenne che non ha rispettato il divieto di ritorno nel comune di Este.