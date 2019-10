Stragi del sabato sera, maxi servizio di repressione in provincia: più di 200 persone controllate

Fermata obbligatoria. Con tanto di “soffio”: maxi controllo della polizia stradale contro le stragi del sabato sera.

I controlli

Il servizio di repressione (con tanto di pullman per le analisi) è stato compiuto nella tarda serata di sabato 19 ottobre a Roncaglia di Ponte San Nicolò, sulla strada statale 516. Controllate 208 persone, di cui 14 contravvenzionate: di queste quattro sono stati segnalate all’autorità amministrativa per guida in stato di ebbrezza e 10 denunciati. In particolare un barista marocchino trentenne è risultato alla guida senza aver mai conseguito la patente e con un tasso alcolico di 1.17. Tra gli altri un architetto della provincia di Padova, un cuoco, un pasticcere e due dipendenti di bar della zona. Dei 14 positivi al test otto provenivano da ristoranti e pizzerie e quattro da discoteche.