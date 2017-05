Guida con patente revocata, si finge un altro e rifiuta l'alcoltest: denunciato 42enne

Quello che poteva essere un normale controllo stradale ha scoperchiato un vero e proprio "vaso di pandora". È successo in via Vittorio Emanuele, a Saonara quando martedì notte i carabinieri hanno fermato S.B., 42enne, residente a Codevigo, al volante di una Fiat Grande Punto.

FALSE GENERALITÀ. Al momento di essere identificato ha fornito un nome fittizio. I militari, insospettiti, l'hanno messo alle strette e il 42enne ha ammesso di essere senza patente in quanto gli era stata revocata. Ma non finisce qui, i carabinieri gli hanno imposto l'alcoltest, ma l'automobilista si è rifiutato e, all'interno dell'abitacolo è spuntato un taglierino con lama di 23 centimetri.

DENUNCIATO. Il 42enne non ha dato spiegazioni plausibili ed è stato dunque accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti al termine dei quali è stato denunciato per aver fornito false generalità, guida con patente revocata, rifiuti di sottoporsi all'alcoltest e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.