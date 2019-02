Lo spogliarello vale la denuncia: ubriaco in parrocchia, si cala i pantaloni davanti ai bambini

In tanti si erano dati appuntamento lunedì sera al campetto del centro parrocchiale di San Pietro in Gu. Era in programma una partita di calcio e fra gli spettatori bambini e ragazzi erano numerosissimi.

Molesto tra la gente

Tra loro era presente anche V.M., quarantenne di Sandrigo, che alle chiacchiere e al godersi la serata ha aggiunto anche qualche bicchiere di troppo. Attorno alle 20 era ormai completamente ubriaco, tanto che il suo barcollare è stato notato anche da alcuni addetti al controllo della zona. Sempre più molesto, l'uomo ha cercato di aggredirli e sul posto è stato chiesto l'intervento dei carabinieri arrivati da Carmignano.

L'esibizione incriminata

Alla vista dei militari il vicentino si è fatto ancor più scontroso, rifiutandosi di dare le proprie generalità e insultandoli. No ha fatto male a nessuno ma al culmine del siparietto ha avuto la bella pensata di slacciarsi la cinta, abbassare i pantaloni e fare bella mostra del fondo schiena davanti al pubblico. Senza quello spogliarello indesiderato se la sarebbe cavata con una tirata d'orecchi, invece l'essersi denudato davanti a tanti minorenni lo ha portato alla denuncia per atti osceni, reato depenalizzato che verrà convertito in multa.