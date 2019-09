Coltiva marijuana in salotto: la scoperta durante la perquisizione vale una denuncia

Una pianta alta poco più di un metro, qualche grammo di infiorescenze seccate e un grinder hanno giustificato l'accusa di coltivazione illecita nei confronti di K.H., 31 anni.

Il controllo

Il provvedimento è scattato domenica, quando i carabinieri di Cittadella si sono presentati nell'abitazione dell'uomo a Fontaniva. Nel tardo pomeriggio hanno passato in rassegna le varie stanze, trovando nel soggiorno una piccola serra portatile in nylon. All'interno cresceva una pianta di canapa, mentre nella stanza erano presenti anche 2 grammi di marijuana pronta al consumo e un macinino per triturarla. Tutto materiale che è stato sequestrato e su cui gli inquirenti lavoreranno per capire se il 31enne, originario della Serbia, coltivasse la sostanza per il solo consumo personale o la destinasse anche alla vendita.