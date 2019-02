Dallo shopping al furto: tentano il colpo in negozio, smascherate due ragazzine

Non sono nemmeno maggiorenni, eppure questo non le ha frenate dal decidere di mettere a segno un furto, così come non è servito a evitare la denuncia dopo essere state smascherate.

La zona dello shopping

Protagoniste della vicenda sono due amiche entrambe diciassettenni, residenti a Padova e Pontelongo. Per noia, sfida o capriccio, mercoledì hanno deciso di dare un risvolto del tutto particolare a quello che era cominciato come un innocuo giro per il centro storico. Tra una vetrina e l'altra, hanno puntato il negozio Subdued nella centralissima via San Francesco, di fronte a palazzo Bo e all'angolo con via Roma, cuore dello shopping soprattutto per i giovanissimi grazie ai tanti punti vendita di famose catene low cost.

Il colpo e la denuncia

Dopo qualche qualche minuto a sbirciare tra gli scaffali dei due piani di negozio, le ragazze hanno cercato di guadagnare l'esterno nascondendosi addosso qualche capo d'abbigliamento. Un comportamento che non è però sfuggito al personale, tanto che le due aspiranti ladre sono state bloccate pochi istanti dopo dai carabinieri arrivati sul posto. Vuotate le tasche e restituita la refurtiva del valore di 75 euro, le adolescenti sono state portate alla caserma di Prato della Valle. Qui, dopo le pratiche di rito, sono arrivati i rispettivi genitori a cui le giovani sono state riaffidate non prima di essersi viste addebitare una denuncia per furto in concorso.