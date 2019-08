Litigio tra pazienti allo studio medico: costole rotte e denunce per due pensionati

Pensionati fumantini in quel di Ospedaletto Euganeo, dove in uno studio medico di via Ferrari si è vissuto un venerdì mattina ad alta tensione.

La lite

Poco dopo le 9 diversi pazienti si erano già radunati nella sala d'attesa dell'ambulatorio della dottoressa Daniela Sinigaglia. Tra loro anche un 86enne e un 61enne, entrambi pensionati residenti in paese. Dopo un casuale scambio di battute i toni fra i due si sono subito accesi, tanto da far scoppiare una lite per motivi assolutamente banali. Nessuno dei due ha sentito ragioni e il diverbio si è trascinato fino all'esterno.

Il ferito e la denuncia

Una volta fuori si è passati alle mani e nella concitazione del momento i due litiganti sono finiti a terra. Ad avere la peggio è stato il più anziano, soccorso dalla dottoressa e trasferito su un'ambulanza. L'uomo ha infatti riportato la frattura di tre costole, che lo ha costretto al ricovero all'ospedale di Monselice con venticinque giorni di prognosi. Illeso il 61enne F.G., che si è però visto denunciare dai carabinieri per lesioni personali. La dottoressa Sinigaglia ha infatti allertato il 112 nel momento in cui la lite è degenerata, consentendo l'arrivo di una pattuglia del Norm di Este.