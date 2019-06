Lo spaccio torna in passeggiata Miolati: sorpresi un pusher e il cliente 67enne

Non solo il parco pubblico dei giardini dell'Arena. Con il ritorno della bella stagione i pusher tornano a gremire una delle piazze di spaccio più frequentate durante la scorsa estate: la passeggiata Miolati. Sul lembo di terra che costeggia il Piovego partendo da via Gozzi è stata sventata una compravendita di marijuana.

Il controllo

Alle 21 di lunedì i carabinieri di Padova principale e del Nucleo radiomobile sono confluiti in zona dove era stato notato un viavai sospetto. Lì hanno notato l'incontro tra un giovane africano e un italiano di mezza età. Il ragazzo, un 21enne del Gambia, stava cedendo circa 4 grammi di droga al 67enne padovano quando i militari li hanno interrotti e trattenuti per l'identificazione. F.N., il pusher, ha consegnato 20 euro racimolati poco prima ed è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio. Alla prefettura sono invece stati trasmessi i dati del padovano, segnalato come assuntore.