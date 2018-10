Scappano dalla comunità per tentare il furto in casa: sono tutti minorenni

Giovanissimi e tutti ospiti di comunità protette, si sono coalizzati per tentare un furto rimediando una denuncia.

Colpo a vuoto

Sono tutti minorenni i cinque ragazzi stranieri denunciati nella serata di domenica 7 ottobre dai carabinieri del Norm di Padova. Il gruppetto è stato notato da alcuni residenti di via Pisino, all'Arcella, attorno alle 21 mentre tentava di scassinare il cancello di un'abitazione. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, arrivate sul posto con una pattuglia. I ragazzi, quattro albanesi e un kosovaro tutti tra i 16 e i 17 anni, sono scappati prima dell'arrivo dei militari ma sono stati rintracciati poco lontano e fermati.

Le denunce

Perquisendoli sono saltati fuori diversi oggetti da scasso, segno evidente delle loro cattive intenzioni. Una volta portati in caserma e identificati si è scoperto che sono tutti ospiti di diverse comunità di recupero di Padova e Rubano. Per tutti e cinque è scattata la denuncia per tentato furto.