Vacanza rovinata per un padovano: la casa al mare è una costosa truffa

Sperava di trascorrere un periodo di ferie non troppo lontano da casa, invece si è ritrovato "alleggerito" di circa 300 euro.

Il raggiro

La meta prescelta era Jesolo Lido. Così un 56enne di Piove di Sacco qualche mese fa ha cominciato a spulciare annunci online alla ricerca di un appartamento. Sul sito Subito.it sembrava aver trovato quello ideale. Ha contattato il venditore e gli ha inviato come richiesto la caparra di 300 euro. Si sarebbero dovuti accordare in seguito per il pagamento completo e la consegna delle chiavi. Quando però il padovano ha provato a richiamarlo per finalizzare l'accordo, dall'altra parte ha trovato un muro: il venditore era sparito, contattarlo è diventato impossibile. Subodorando l'imbroglio ha chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno rintracciato e denunciato il 37enne B.B. di Vibo Valentia, appurando che mai aveva avuto in disponibilità una casa sul litorale veneziano.