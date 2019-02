Costituisce una società sportiva a nome della madre e fa debiti per 500mila euro: denunciata

Costituisce una società sportiva a nome della madre, ma fa debiti per 500mila euro.

Il fatto

A finire nei guai una 60enne di Marostica che ha fondato il “Club Ippico Fontanelle” a Perdazzo, in Trentino, "rubando" l'identità alla madre residente a Noventa Padovana. Un'operazione costata oltremodo caro: un debito contratto per l'esattezza di 554mila euro. I carabinieri hanno quindi denunciato in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona, la donna, L.P.D.