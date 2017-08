Brandisce un coltello e tenta di entrare in un bar: disarmato e bloccato in zona stazione

Brandisce un coltello e lo agita contro la vetrina di un bar. L’uomo è stato bloccato dalle forze dell’ordine allertate dai cittadini ed è stato denunciato.

ZONA STAZIONE. Giovedì pomeriggio in via Donghi verso le 16, fuori dal bar Pedavana, un tunisino è stato bloccato perché armato si aggirava nei nei pressi dell’esercizio commerciale, sbattendo ripetutamente l’arma contro la vetrata. La polizia ha recuperato anche una catena di grosse dimensioni che l’uomo aveva abbandonato nelle vicinanze e che brandiva poco prima che venisse fermato. La persona è stata denunciata per detenzione e porto ingiustificato di materiale atto a offendere.