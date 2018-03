Operaio perquisito: in casa stupefacenti e strumenti per confezionare la droga

L'uomo è stato denunciato dai militari dopo la perquisizione della sua casa, dove sono stati rinvenuti diversi grammi di droga e strumenti per la preparazione dello stupefacente.

I controlli

Domenica notte i carabinieri del radiomobile di Piove di Sacco hanno denunciato in stato di libertà il 36enne P.F., operaio originario del Piovese, per detenzione di sostanze stupefacenti. La denuncia è scattata dopo la perquisizione dell'uomo e della sua abitazione. Nell'appartamento sono stati trovati e sequestrati circa due grammi di hashish divisi in due involucri, 0,17 grammi di cocaina, un bilancino di precisione per pesare le sostanze e del materiale per confezionarle.