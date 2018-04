La patente è contraffatta troppo male: lo scoprono e gli sequestrano l'automobile

Sperava di eludere il controllo mostrando ai militari un documento sommariamente contraffatto, ma è stato scoperto e denunciato, oltre a vedere la sua auto sequestrata per un problema alle targhe.

Il posto di blocco

Il protagonista della vicenda è un 30enne atestino, fermato per una verifica in via Atheste verso l'1 della notte di lunedì mentre era a bordo della sua Peugeot di colore scuro. All'alt dei carabinieri l'uomo ha mostrato la patente di guida, che ha però insospettito i militari perché presentava evidenti segni di contraffazione. Sul lato anteriore, nella casella dedicata alla data di scadenza del documento, la dicitura originale "febbraio 2016" era stata malamente modificata in "febbraio 2025", mentre il lato posteriore - che riporta anch'esso il periodo di validità - non era stato alterato.





Le sanzioni

É stato semplice a quel punto capire che la patente era stata contraffatta perché scaduta: gli uomini di pattuglia hanno sequestrato il documento e denunciato a piede libero per uso di atto falso B.L., che aveva già alcuni precedenti per reati legati all'uso di sostanze stupefacenti. In un secondo momento, controllando le condizioni dell'auto è risultato che entrambe le targhe non avevano più l'effetto rifrangente che le rende visibili dalla distanza ed è obbligatorio per legge, perciò il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.