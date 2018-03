Sproporzione tra uomini e donne occupati è presente anche nell’ambito scientifico- matematico, questa cresce con l’avanzamento di carriera. Mancano modelli di riferimento per le giovani studentesse, che non vengono incoraggiate a intraprendere una carriera in questo ambito.

Donne e matematica

Il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" dell’Università di Padova, proprio per porre l’accento sul ruolo delle donne nel mondo della matematica, è cominciato mercoledì 7 e proseguirà fino a venerdì 23 marzo 2018 , propone un’articolata iniziativa intitolata "Donne e Matematica". Incontri, dibattiti e una lezione spettacolo, per provare a scardinare vecchi pregiudizi fornendo modelli di donne matematiche contemporanee di successo. L’iniziativa è dedicata agli studenti delle scuole superiori della Provincia di Padova, agli studenti dei corsi di laurea in Matematica e Informatica e in generale a tutta la cittadinanza.

Il programma

Si è partiti da "Women of Mathematics throughout Europe, a gallery of portraits", (mercoledì 7 marzo al Dipartimento di Matematica in via Trieste, 63 a Padova), una mostra fotografica itinerante partita da Berlino nel 2016, e che ha già fatto il giro di molti Atenei in Europa ( womeninmath.net ). Presenti anche vice sindaco A. Lorenzoni e M. Nalin. Alle manifestazioni di "Donne e Matematica" sarà donato il catalogo della mostra. Alla mostra itinerante saranno affiancati seminari divulgativi (venerdì 9 marzo, dalle ore 14.00 al Dipartimento di Matematica in via Trieste, 63 a Padova), due tavole rotonde e la lezione-spettacolo, (alle ore 17.00) scritta e diretta dall'attore Andrea Pennacchi dal titolo "SIMMETRIE-la mirabolante vita di Emmy Noether". Venerdì 16 marzo a partire dalle ore 14.00, al Dipartimento di Matematica in via Trieste, 63 a Padova, ancora seminari, tavola rotonda e dalle 17.00 la lezione spettacolo Simmetrie di e con Andrea Pennacchi.

