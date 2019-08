Esodo estivo, c'è un "serpentone" in viaggio direzione vacanze: forti rallentamenti in autostrada

Tutti al mare. Ma con pazienza: il weekend da bollino rosso non ha tradito le attese dal punto di vista del traffico, con forti rallentamenti in autostrada.

Traffico

La situazione più critica si registra tra Padova Ovest e il bivio tra la A4 e la A57 direzione Venezia, con traffico intenso e continui rallentamenti. Migliora lo scorrimento nel tratto successivo, ma da San Donà di Piave in poi è un susseguirsi di code a tratti e incolonnamenti dovuti alla mole di vacanzieri diretti oltreconfine. Quella odierna è la giornata in cui sono previsti i flussi più consistenti, mentre per domenica 11 è previsto bollino giallo. Ricordiamo infine che i mezzi pesanti non potranno circolare oggi fino alle 22 e domani dqlle 7 alle 22.