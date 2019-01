Perché "A Carnevale la 'Prandina' vale": flash mob per chiedere la riapertura del parcheggio

“È già Carnevale… La Prandina vale! Riaprire il parcheggio”. Un messaggio chiaro, semplice e deciso, vergato su un grande striscione e accompagnato da dolci, dolcissime frittelle. Per sensibilizzare, ma con classe: perfettamente riucito il flash mob organizzato nella mattinata di venerdì 18 gennaio da Ascom Confcommercio Padova davanti al cancello (chiuso) dell’ex caserma Prandina per ribadire che la chiusura del parcheggio Prandina «ha lasciato l’amaro in bocca» agli operatori del commercio, del turismo e dei servizi del centro cittadino.

Il flash mob

Un'iniziativa voluta da Patrizio Bertin, presidente dell'associazione, accompagnato da un sostanzioso gruppo di dirigenti. E il volantino distribuito ai giornalisti per spiegare le motivazioni del flash mob si chiude con un "Meglio una ex Prandina oggi che il deserto domani!" che vale più di mlle parole. Questo il volantino completo: