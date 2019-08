Furto di bici elettrica alla Canottieri: i carabinieri denunciano un uomo di 54 anni

Lo scorso 12 luglio qualcuno aveva rubato una bicicletta elettrica del valore di circa 1000 euro dalla rastrelliera del Circolo Canottieri, tanto che nella struttura sportiva di via Polveriera erano dovuti intervenire i carabinieri.

L'indagine

Dopo venti giorni d'indagine i militari della stazione di Prato della Valle hanno denunciato per furto aggravato M.M. cinquantaquattrenne di origini ucraine che vive a Selvazzano Dentro, ritenuto il responsabile della sparizione. A inchiodarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza che l'hanno inquadrato mentre portava via il mezzo a due ruote da una rastrelliera. Per l'uomo è scatta la denuncia in stato di libertà.