Ruba la bici "punzonata" di proprietà di un minorenne: denunciato un 34enne

Non è passata inosservata ai carabinieri di Selvazzano Dentro quella bicicletta marchiata (e particolarmente bassa) che stava utilizzando un moldavo di 34 anni la notte tra sabato e domenica. Fermato per un controllo in zona Tencarole, è emerso come il mezzo a due ruote fosse stato rubato qualche tempo prima a un giovane di 16 anni del paese.

Denuncia

Lo straniero è stato denunciato per ricettazione. I militari sono riusciti a risalire al legittimo proprietario grazie alla punzonatura della bicicletta. il ragazzino, felicissimo, è tornato quindi in possesso del suo mezzo.