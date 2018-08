Spaccata allo studio del consigliere Lonardi: "E' tutto filmato, effettuata denuncia ai carabinieri"

Convoca la stampa per parlare della fiera, Ubaldo Lonardi della Lista Bitonci, e alla fine svela che lunedì 27 agosto, proprio mentre stava spiegando il suo punto di vista sul tema sicurezza insieme ai colleghi di minoranza, il suo studio all’Arcella ha subito una spaccata.

Il filmato

“Ha portato via -spiega il consigliere - il pc che gestisce due strumenti medici. Un danno irrisorio. In trentacinque anni non ho mai avuto problemi. Come si vede è stata spinta fino a forzare la porta, ha girato dalle 13 e 03 fino alle 13 e 21. I carabinieri hanno il video che mostra sia l’effrazione che la sua permanenza nello studio”.