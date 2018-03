Malore fatale durante il trasporto in ospedale: morto noto medico di base dell'Arcella

É mancato improvvisamente mercoledì scorso Ezio Gionta, medico di base all’Arcella, con studio in via Bonazza nelle vicinanze della chiesa di Sant’Antonino e molto conosciuto in città.

Il malore

Gionta, 67enne, era originario di Pejo in Trentino dove tornava spesso con la famiglia e da vent'anni prestava servizio come medico di base a Padova. L'uomo ha avuto un malore mercoledì ed è morto dopo essere stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino.

Un professionista conosciuto e stimato

Lascia la moglie, due figlie, il fratello, la sorella, oltre ai moltissimi pazienti che negli anni lo hanno apprezzato sia dal punto di vista professionale che da quello umano, ricordandolo come persona stimabile e sempre disponibile. I funerali saranno celebrati sabato 10 marzo alle ore 11 nel Tempio della Pace di Padova.