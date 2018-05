Arcella e street art: Axe e Tony Gallo colorano con i loro murales il parco Piacentino

Si notano eccome, all'entrata del Parco Piacentino in Arcella, i murales di Axe e Tony Gallo. Fanno parte di un progetto che mira a redere colorate tutte le pareti che circondano questo spazio verde, dove ogni giorno giocano tantissimi bambini.

Ead, Axe e Tony Gallo

Racconta Tony Gallo: "Sono stati contatti dall'associazione del parco i ragazzi del collettivo Ead, che hanno poi coninvolto altri artisti come Axe e io. Ci hanno chiesto se volevamo colorare il parco e assegnato degli spazi. Secondo me sta davvero venendo molto bello. Anche dentro ci sono delle opere davvero originali. Il viso del bambino in entrata, poi, è davvero bellissimo. Gran lavoro di Axe". E del tuo cosa ci dici? "Ci metto sempre grande entusiasmo e mi piace come è riuscito, ma è sempre la reazione delle persone quello che conta". Il 13 maggio ci sarà l'inaugurazione del parco nella sua nuova veste, che terminerà con una festa.