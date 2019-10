Ossa ritrovate in estate ad Albarella: non si tratta del corpo di Isabella Noventa

Non sono di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego che sarebbe stata uccisa da Freddy e Debora Sorgano con la complicità di Manuela Cacco, le ossa rinvenute sulla spiaggia dell'isola di Albarella nel Rodigino lo scorso agosto. È quanto emerge dalle prime risultanze degli accertamenti sui reperti compiuti dal medico legale Lorenzo Marinelli di Ferrara, su incarico del pm Sabrina Duò di Rovigo.

Mandibola umana e ossa animale

Dagli accertamenti eguiti in laboratorio a quasi due mesi dai rinvenimeni appare certo che solamente la mandibola con due denti ritrovata il 20 agosto è umana, mentre sono animali tutte le ossa raccolte nei giorni successivi. La mandibola, in ogni caso, apparteneva a un uomo adulto ma ancora giovane morto diversi anni fa. Il prossimo passaggio sarà l'estrazione del dna da uno dei due denti per cercare di dare un'identità ai resti.