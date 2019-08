Permessi premio per aver denunciato il “caporale". I legali: «Situazioni meritevoli di tutela»

Sono arrivati poco prima, in quindici, accompagnati dall’avvocato Davide Zagni e da Alberto Ruggin di Più Europa di fronte alla Questura. Gli sta per essere consegnato il permesso di soggiorno premio ottenuto dopo che hanno denunciato una situazione di sfruttamento. Un uomo che si spacciava per mediatore convinceva, promettendo un salario, richiedenti asilo ospiti di varie associazioni della Bassa Padovana, ad andare a lavorare nei campi per diverse aziende agricole delle zona.

«Mi sono accorto di questa situazione quando sono arrivato dove lavoro, presso l’associazione Tangram e non ho trovato i ragazzi che vi alloggiano. Così ho chiesto cosa fosse successo, li ho aspettati la sera e ci ho parlato. Quando ho capito cosa stava li ho convinti a denunciare il “caporale” che oltre a farli lavorare ininterrottamente per ore, non li ha mai né regolarizzato la loro posizione lavorativo e tanto meno pagati». A quel punto sono intervenuti i carabinieri di Carmignano di Sant’Urbano, sotto il comando del maresciallo Matte Casadidio. Quelle indagini hanno poi fatto emergere la verità».

L’avvocato Davide Zagni, dopo aver elogiato la stazione dei carabinieri di Carmignano Sant’Urbano, spiega: «I ragazzi sono stati sentiti con ausilio di interpreti della cooperativa e così si è arrivati a questo risultato. Al di là della condanna dell’imputato che speriamo che si riesca a ottenere, è importante il riconoscimento della forma di permesso di soggiorno che viene rilasciato per grave sfruttamento lavorativo. E’ previsto da una direttiva europea del 2009, determinate situazioni vengono riconosciute come meritevoli di tutela».Non è quindi in decreto Salvini che ha inciso in questo caso: «Il decreto Salvini non va a riconoscere alcuna tutela alle vittime di sfruttamento lavorativo perché era già riconosciuta dall’ordinamento».