Protezione civile padovana salva due caprioli dalla neve sui Monti Sibillini: foto e video

"Abbiamo salvato due caprioli". L'emozione di Alfredo Drago - volontario della protezione civile di Padova in servizio in questi giorni sui monti Sibillini a Bolognola (Macerata), con altre quattro squadre di Monselice, Pozzonovo, Vigonza, Distretto Colli Sud (Este e Cinto Euganeo) per l'emergenza terremoto e neve in Centro Italia - diventa subito contagiosa, anzi, virale, per usare un termine più consono a Facebook su cui lui stesso ha raccontato con foto e video la vicenda avvenuta sabato mattina.

IL VIDEO: Guarda il salvataggio del capriolo

IL RACCONTO. "Alle 8 circa - scrive sul social network - mentre ci recavamo nelle postazioni operative, ci siamo imbattuti in due camosci venuti sulla strada in cerca di cibo. Ovviamente si sono allontanati davanti a noi e uno di questi, dopo una curva si è addentrato, sulla destra, nella vegetazione coperta da oltre due metri di neve. L’altro invece ha proseguito correndo ancora un poco e, dopo una curva, cercava di inerpicarsi a sinistra. L’abbiamo visto sparire sprofondando davanti a noi e Brando, un signore locale che ci accompagnava, esperto dei luoghi, ci ha detto che lì c’era uno scolo che, a causa della neve ammucchiata, era molto più in basso. L’animale avrebbe rischiato di morire non riuscendo più a risalire. Ci siamo fermati per soccorrerlo scoprendo che nel fondo c’era un altro capriolo ferito che era precipitato in altro momento. Siamo riusciti a farli venire fuori: di uno vedete la foto e dell’altro il filmato. Difficile contenere l’emozione - conclude - Anche questo è protezione civile".

