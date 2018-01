Scandalo sanità, il rettore: "Fatti gravissimi, ma il valore dell'ateneo non è in discussione"

Il rettore dell'Università di Padova interviene sullo scandalo sanità, che nei giorni scorsi ha travolto due medici della Clinica ostretrico-ginecologica dell'Azienda ospedaliera. Le parole di Rosario Rizzuto sono di ferma condanna, ma sottolineano anche l'integrità etica che contraddistingue l'ateneo.

I FATTI.

La bufera si è abbattuta sull'ospedale cittadino dopo l'inchiesta di denuncia della trasmissione Petrolio, che ha mandato in onda su un canale Rai un video che riprende i due medici coinvolti. Il primo avrebbe chiesto una bustarella da duemila euro per saltare la lista d'attesa per un intervento, la seconda avrebbe invece ricevuto un pagamento in nero per una visita medica. Le accuse, ancora in fase di accertamento, hanno portato alla sospensione immediata dei due dalla libera professione, mentre all'interno della struttura ospedaliera continuano, per il momento, a esercitare.

LE PAROLE DEL RETTORE.

Mecoledì 17 gennaio, durante la riunione del Comitato dei garanti dell'Università di Padova e dell'Azienda ospedaliera per discutere della delicata situazione, il Magnifico rettore dell'ateneo cittadino è intervenuto sul caso. "Sentiamo il dovere di agire per difendere i nostri valori. Abbiamo anche un collegio di disciplina che, dal lato esclusivamente universitario, valuta le eventuali rotture del codice etico. I comportamenti illeciti all’interno dell'università non hanno spazio", afferma il rettore. "Sono eventi sbagliati, se saranno confermati. Sono una lesione grave dei diritti della collettività. Aver turbato le liste di attesa per un interesse privato è quanto di più grave si possa immaginare".

I VALORI DELL'ATENEO NON SONO IN DISCUSSIONE.

Rizzuto si dimostra però sereno per quanto riguarda l'etica che sostiene l'università: "Quanto accaduto, seppur grave, non deve ledere i valori dell’ateneo. Non ho paura che rovini l’immagine dell'università perchè essa è data da centinaia di colleghi che operano quotidianamente con competenza, grande imepegno e comportamenti impeccabili".